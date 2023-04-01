Türkiye Kent Konseyleri Birliği, 'Afetlere Hazırlıkta Kent Konseylerinin Rolü Sonuç Bildirgesi'ni yayınladı

ANKA'nın aktardığu habere göre; bildirgeyi Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz okudu. Yılmaz, bildirgenin hazırlık sürecine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

“Depremin tüm yurtta, Marmara Depreminden bu yana görülen en büyük bilinç uyanışı ve farkındalık etkisiyle milletimizin varını yoğunu ortaya koyarak inşa ettiği bir dayanışma sürecini başlatmış olması, buruk bir teselli niteliği taşımakta, afetlere dirençli kentler inşa edebilmenin bu sivil gücü ortaklaştırmakta geçtiğine işaret etmektedir. Depremin hemen sonrasında, dayanışmanı örgütleyen yapıların arasında tüm bileşenleriyle kent konseylerini görmek umut vericidir.

Tamamen gönüllü çabaların yönlendirilmesiyle ortaya çıkan bu dayanışma gücü yaşadığımız felaketin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldıramayacak olsa da, afetlere hazırlık konusunda gerekli hazırlıkların yapılmasında da önemli bir düşünsel kaldıraç etkisi oluşturabilir. Bu doğrultuda, Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 13 yıllık birikimi içerisinde kent konseylerinin bu alanda yakın gelecekte sağlayabileceği teknik, sivil, yönetsel katkılar da derlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar, Birlik 14. Dönem Başkanlığının, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle Ankara Kent Konseyine devredilmesi sürecinde sistematik bir çaba olarak geliştirilmiştir.

Öncelikle 18 Mart 2023 tarihinde ‘deprem’ temalı, Birlik üye ve yönetiminin, kent konseylerinin bileşenlerinin, akademisyenlerin, depremzedelerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla ‘4:17’ başlıklı bir günlük bir değerlendirme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte ve sonrasında geçen süre içinde Ankara Kent Konseyi bileşenleri ile Birlik üyeleri ve yönetimi ile toplantılar gerçekleştirilerek, yazılı olarak görüşler toplanarak kent konseylerinin afetlere hazırlıkta üstlenebilecekleri görevler tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.

AFETLERE HAZIRLIKTA KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ SONUÇ BİLDİRGESİ

Oluşturulan bildiri taslağında kamuoyuna sunulacak olan eylem ve öneriler Birlik Yönetimi tarafından onaylanarak siz basın mensuplarımızın aracılığıyla kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.” Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin hazırladığı ve 26 maddeden oluşan “Afetlere Hazırlıkta Kent Konseylerinin Rolü Sonuç Bildirgesi” şu şekilde:

“Yaşadığımız deprem, afetlere hazırlıkta, bilimsel bilgi ışığında hareket eden iyi örgütlenmiş katılımcı bir yaklaşımın sürekliliğinin kritik olduğunu göstermiştir. Bu sebeple kent konseylerinin yerelde ve Türkiye genelinde afet ve iklim değişikliği konularını gündemde tutacak ve her yıl toplanacak bir ‘Afet Şurası’ toplanmasına katkıda bulunması önemli bulunmuştur.

Toplanacak bu Afet Şuralarında önerilen çalışmaların kent konseyleri tarafından ‘Afet Raporları’ haline getirilmesi, ilgili belediye meclislerinde ‘değerlendirilmesi zorunlu tavsiye kararı’ olarak ele alınması ve kamuoyuna duyurulması bu konudaki bilinç ve farkındalığın arttırılmasına ciddi katkılarda bulunacaktır.

"Afet konusunda farkındalık oluşturulacak nitelikli ve sürdürülebilir ‘Afet Arşiv ve Müzeleri’nin’ açılması düşünülebilir"

-Deprem bölgesine ulaştırılacak yardımların organizasyonunda kent konseylerinin gösterdiği çaba, bu konuda afet öncesi bir hazırlık yapılabileceğini göstermektedir. Tüm kent konseylerinin afetlere hazırlık çalışmalarının ve kaynakların listeleneceği, bir ‘Kent Konseyleri Dijital Afet Rehberi’nin oluşturulması bu çabanın etkisini en üst düzeye çıkarabilecektir.

-Yaşanan afetlere karşı en önemli savunma aracı nitelikli bilgi, belge ve veri saklanması ve bilimsel araçlarla değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmelerin sonuçlarının kamuoyunun bilinç düzeyini arttıracak yaklaşımlarla birleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla; konusunun uzmanı akademisyenlerin ve personelin desteği sağlanarak kentteki tüm afetlerin bilgi, belge deneyimlerinin biriktirileceği, afet konusunda farkındalık oluşturulacak nitelikli ve sürdürülebilir ‘Afet Arşiv ve Müzeleri’nin’ açılması düşünülebilir.

“GSM VE ACİL İLETİŞİM HATLARI ALTYAPISI’ GELİŞTİRİLMELİ”

-Yaşadığımız deprem, iletişim kanalları ve bu kanallardaki bilgilenme zorlukları açısından da önemli dersler vermiştir. Afetlerde, kent konseylerinin de gözlemci olarak izleyebilecekleri, ‘Sürdürülebilir GSM ve acil iletişim hatları altyapısı’ geliştirilmesi sağlanmalıdır.

-Yine depremde kent konseylerinin desteğiyle, tüm iletişim ve sosyal medya kanallarına yansıyan haber, ihtiyaç ve taleplerin anlık doğrulanmasını sağlayan, açık veri kaynaklarını kent konseyi gönüllülerin çabalarıyla süzen bir ‘Afet Açık Veri Teyit Platformunun’ oluşturulması önerilmektedir.