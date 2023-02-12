12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan vatandaşların barınması için soba kurulabilen çadırların imalatına başladı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:08
Takip Et

Afetzedeler için çadır imalatı başladılar

Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı
+
Aa
-

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilk 24 saatte üretilen 21 çadırın, 10 kişilik bir ekiple sabah saatlerinde deprem bölgesine doğru yola çıktığını söyledi.

Depremin ardından koordinasyon kapsamında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret ettiğini ve ilçe halkının çadır talep ettiğini belirten Aşgın, "Burada kalabalık grubun içinde bir amcamız, 'Buradaki apartmanların hepsi benim, 40 dairem var ama bir tanesine bile giremiyorum.' diyerek bizden çadır istedi. Çadır satın alıp ilçeye göndermek için araştırma yaptık ama hiçbir yerde çadır bulamadık. Bunun üzerine kendimiz çadır yapmaya karar verdik." dedi.

Makine İkmal Müdürlüğüne ait alanda çadırların metal aksamını hazırladıklarını belirten Aşgın, kumaş bölümlerin ise Çorum Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede hazırlandığını bildirdi.

Aşgın, kentteki mobilya ve marangoz esnafından da çadırların altına konulması için bir kamyon palet tedarik edildiğini aktararak, "Dün öğlen başladığımız çalışma ile şu ana kadar 30 çadır iskeleti ürettik ancak dikim konusunda sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalıştı ve 21 çadırın kumaş işlemini tamamladık. Soba ile birlikte kullanmaya uygun 21 çadırı kuruluma hazır hale getirdik ve kamyona yükledik. Çadırların altına serilmesi için bir kamyon palet ve halıfleksi, 10 kişilik kurulum ekibiyle afet bölgesine gönderdik. Üç aracımız sabah saatlerinde yola çıktı." diye konuştu.

Çadır üretimine devam ettiklerini anlatan Aşgın, ekiplerin yine sabaha kadar çalışarak kullanıma hazır hale getireceği çadırları afet bölgesine göndereceklerini kaydetti.

Aşgın ayrıca, kentteki pazar yerlerinde bulunan seyyar tuvaletlerin bakımını yapıp afet bölgesine göndermeye de karar verdiklerini aktardı.

Bölgede yaptığı incelemede tuvalet talebini gördüğünü bildiren Aşgın, "Bu ihtiyacı gidermek üzere elimizdeki seyyar tuvaletlere baktık. Pazartesi pazarında bulunan 8 kabinli tuvaleti elden geçirip, dün gece afet bölgesine gönderdik. Ayrıca Merzifon'da faaliyet gösteren bir prefabrik fabrikasına da seyyar tuvalet siparişi verdik. Pazartesi sabahına kadar 15 seyyar tuvalet imal edecekler. Onları da afet bölgesine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
5
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
7
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremzedeler için kullanılan termal kameraların önemi
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
﻿Türk edebiyatının efsanesi: Cenap Şahabettin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.