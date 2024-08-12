Afgan çetenin Saraybosna’da kaçırdığı Türk İstanbul’a geldi

Kaynak: İHA
Afgan çetenin Saraybosna’da kaçırdığı Türk İstanbul’a geldi

Afgan çetenin Saraybosna’da fidye için kaçırdığı Türk Muhammed Çolak İstanbul’a geldi. Çolak, Saraybosna’da başına gelenleri anlattı.

Tatil için Gaziantep’ten Saraybosna’ya giden Muhammed Çolak Afgan çete tarafından fidye için kaçırdı. Çolak, 6 gün boyunca Afgan çetenin elinde tutulurken Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile kurtarıldı. Çolak, uçakla İstanbul’a geldi.

Başına gelenleri anlatan Çolak şunları söyledi:

"Tatil için Saraybosna'ya gittim. Oradayken muhtemelen taksicilerle de anlaşmalı olan Afgan çetesi tarafından kaçırıldım. İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırına getirdiler bizi. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ondan sonra ailemiz fidyeyi gönderdiğinde herhangi bir darp uygulanmadı. 5 veya 6 gün kaldık. Tam hatırlamıyorum. Bizi bir dağ yoluna bıraktılar. Sağ olsun Saraybosna Konsolosluğumuz ve Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim. Herkese teşekkür ediyorum.”

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