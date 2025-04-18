Afgan göçmenlere Pakistan’dan 30 Nisan uyarısı! 80 binden fazla sınır dışı...

Pakistan, ülkede kalmak için yasal belgesi bulunmayan ya da Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahibi Afgan vatandaşlarını 31 Mart’a kadar ülkelerine dönmeleri için uyarmış, bu süreyi 30 Nisan’a uzatmıştı. İslamabad yönetimi, Mart sonundan itibaren 80 binden fazla Afgan’ı, 30 Nisan’da sona erecek geri dönüş süreci kapsamında sınır dışı etti. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Talal Chaudhry, İslamabad’daki basın toplantısında, Afgan vatandaşlarının dönüşü için son tarihin 30 Nisan olduğunu vurgulayarak, yalnızca geçerli vizesi olanların kalabileceğini belirtti.

Yasa Dışı Göçmenler Hedef Alınıyor Pakistan’ın 2023 sonunda başlattığı Yasadışı Yabancıların Geri Dönüş Planı, Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahiplerini ve yasa dışı göçmenleri hedefliyor.

Pakistanlı Bakan Dar, Afganistan’da Temaslarda Bulunacak Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, yarın Afganistan’ın başkenti Kabil’de üst düzey görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Pakistan-Afganistan ilişkilerinin, güvenlik, ticaret, halklar arası bağlar ve ortak çıkarların ele alınacağını bildirdi.

Pakistan-Afganistan İlişkileri Taliban’ın 2021’de Afganistan’da iktidara gelmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler geriledi. Pakistan, ülkedeki intihar saldırılarının artması üzerine 2023’te Afgan vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Pakistan, Afgan vatandaşlarını saldırılarda yer almakla suçlarken, Taliban hükümetini Pakistan karşıtı militanları barındırmakla itham ediyor. Taliban ise bu suçlamaları reddederek, Pakistan’ın güvenlik sorunlarının kendi iç meselesi olduğunu savunuyor.