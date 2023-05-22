Afgan kaçak göçmenler uçakla ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 137 kaçak göçmen, Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

Afgan kaçak göçmenler uçakla ülkelerine gönderildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kocaeli ve çevre illerde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 137 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi kapsamında bu yıl Afganistan'a 25'inci charter (özel uçak) seferinin Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 137 düzensiz göçmenin, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, bu işlemle 2023 başından itibaren Kocaeli'den 1771 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan'a düzenlenen 25. charter seferiyle 4142, tarifeli uçuşlarla 8305 olmak üzere 12 bin 447 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Yılbaşından itibaren tüm uyruklarla sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 922'ye ulaştığı, düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise 40 bin 741 olarak kayıtlara geçtiği, böylece sınır dışı başarı oranının yüzde 93 olarak gerçekleştiği, öte yandan 2022'de 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirilmiştir."

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