Afganistan Dernekleri Başkanı belediye başkan adayı oldu. Sonunda bu da oldu

Türkiye’de vatandaşlar bir taraftan derinleşen ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalırken diğer taraftan da yabancıların kendi geleceklerini nasıl değiştireceğine yönelik çekinceler yaşıyor.

Yabancıların sayısında sürekli artış gözlemlenirken, suça ve olaya bulaşma sayılarının da her geçen gün arttığı görülüyor.

Bütün bunlar yaşanırken Türk vatandaşı olan yabancılar, Türk siyasal hayatında da kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde de bu durumun yansıması olarak Türk vatandaşı yapılan bir Afgan uyruklu şahsın bağımsız olarak belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Ezatullah Sadat isimli Afgan uyruklu vatandaş İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını duyuran Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat: “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim. Bana oy verin. Tüm mülteciler birleşirsek sesimizi yükseltiriz” ifadelerini kullandı.

BBP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Öte yandan Türk vatandaşı olarak İzzet Sadat ismini kullanan Afgan şahsın Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi’nden 2023 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 2.bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen şahsın aynı zamanda BBP’den ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de belirtildi.