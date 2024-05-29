"Afganistan" kararı Resmi Gazete'de! O şart geri geliyor

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"Afganistan" kararı Resmi Gazete'de! O şart geri geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni bir kararname yayımlandı. Afganistan vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinde önemli değişiklikler getiren "Diplomatik Pasaport Sahipleri İçin Vize Muafiyeti" ile ilgili düzenlemeler içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.

2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.

Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

KARARDA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

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