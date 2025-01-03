Afganistan Milli Direniş Cephesi liderinden Tacikistan'a ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
Afganistan Milli Direniş Cephesi liderinden Tacikistan'a ziyaret

Afganistan Milli Direniş Cephesi (NRF) lideri Ahmad Masud, Tacikistan'da temaslarda bulunuyor. Masud, Taliban'a karşı küresel destek arayışında. Tacikistan, Afgan halkına sağladığı yardım ile biliniyor.

Afganistan Milli Direniş Cephesi (NRF) lideri Ahmad Masud, Tacikistan’a ziyarette bulundu. Ziyaret, direniş sözcüsü Kabir Wasik tarafından TASS Ajansı’na doğrulandı. Wasik, Masud'un zaman zaman Afganistan’a giderek, direniş güçleriyle buluştuğunu belirtti.

Masud’un Tacikistan’daki amacı, bölgedeki ve dünya genelindeki ülkeleri Taliban’a karşı mücadeleye ikna etmek. Wasik, "Masud, bölge ülkelerini ve küresel toplumu Taliban’la mücadele etmeye çağırmak için çeşitli devletlere seyahat ediyor," dedi. Tacikistan ise, Afgan halkına Taliban’a karşı verdikleri mücadelede büyük destek sağlayan bir ülke olarak tanınıyor.

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