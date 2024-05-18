Afganistan’da sel: 50 ölü

Kaynak: AA
Afganistan’da sel: 50 ölü
Afganistan'ın Gor vilayetinde meydana gelen seller nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın kuzey bölgesinde son bir haftadır etkili olan sel felaketleri nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulvahid Hamas, basına yaptığı açıklamada, vilayette dünden bu yana devam eden sellerin 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve onlarca kişinin kaybolduğunu belirtti.

Hamas, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, Firuzkuh ilçesinde 2 bin evin hasar gördüğünü, yaklaşık 1000 hayvanın telef olduğunu ve binlerce dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

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