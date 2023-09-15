Afganların kampı ortaya çıktı. Ordu gibi hareket edip hazırlanıyorlar

Türkiye’yi işgal ettiler... Zafer Partili Suphi Yıldız sosyal medya hesabından Afganlara ait olduğunu iddia etti bir kamp görüntüsü paylaştı.

Afganların kampı ortaya çıktı. Ordu gibi hareket edip hazırlanıyorlar

Editör: Osmancan Erok

Taliban’ın 2021 yılında Afganistan yönetimini tamamen ele geçirmesinin ardından, sayıları yüzbinleri bulan Afganlar yığınlar halinde İran üzerinden ülkemize giriş yaptı.

Sınırlarımızdan her gün kaçak bir şekilde ellerini kollarını sallayarak giriş yapan Afganların askeri eğitim aldıkları hatta bu eğitimleri ABD ordusunun verdiği de iddia ediliyor.

Zafer Partisi Samandağ ilçe Başkanı Suphi Yıldız Afganlara ait olduğunu iddia etti bir video paylaştı. Videoda çok sayıda Afgan erkeğin oluğu görülüyor.

Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Afganların ülkemizi işgal yolunda kamp yaptığı alandan görüntüler izliyorsunuz. Ordu gibi hazırlanıyor, kamp yapıyor ve hareket ediyor ediyorlar. Bu anlarını çekinmeden paylaştıklarından, her şeyin planlı ve serbest olduğunu anlayabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

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AFGANLAR PENDİK SAHİLİ’NDE ASKERİ EĞİTİM YAPMIŞTI

İstanbul Pendik Sahili’nde çekilen görüntülerde çok sayıda Afgan’ın askeri eğitim yaptıkları görülmüştü. Görüntüyü izleyenler nerede bu devlet nerede bu hükümet diye adeta isyan etmişti.

Polis ekipleri Afgan grubu bölgeden uzaklaştırdığı bildirilirken grup hakkında herhangi bir sınır dışı işleminin yapılmaması ise dikkatleri çekmişti.

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