Afganlı sığınmacılar yakalandı

Amasya şehir merkezinde polis şüphe üzerine önce 42 AOZ plakalı otomobili ardından da 42 AUS plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada Erzurum’dan alınarak yola çıkan yaşları 18 ile 30 arasında değişen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Otomobilde bulunan Medine Koç( 42), Selahattin Diri (45), Osman Süngü (38) ve hafif ticari araçta bulunan Ahmet Arıkan (44) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Selahattin Diri, Osman Süngü ile Ahmet Arıkan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Medine Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.