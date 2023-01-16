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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni haber

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu geçen yılın son günü ayrılık açıklaması yayınlamıştı. Saraçoğlu'nun yeni bir daire bulamadığı için eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:38
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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu arasında flaş gelişme

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni haber
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Dört yıllık ilişkilerini 2022'nin son günlerinde noktalayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun, ilişkisinde yeni gelişmeler oldu. 

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Çiftin, ayrılık kararı almalarına rağmen bir süredir oturduğu Uskumruköy'deki evde yaşamaya devam edince çıkan, "Barıştılar" haberlerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Saraçoğlu’nun, dizi devam ettiği için yeni bir eve taşınamadığından, bir süre eski sevgilisinin evinde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

YENİ EVİNE TAŞINDI

Oyuncu, bir süre sonra ev bularak, annesiyle taşındı. Saraçoğlu, yeni yuvasına giderken Yazıcıoğlu'yla ortak aldıkları köpeği de yanında götürdü. Saraçoğlu'nun adının aşk iddialarına karıştığı Mert Ramazan Demir'le flört aşamasında olduğu söyleniyor.
 

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