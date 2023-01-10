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  • Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?

Magazin gündemi bir süredir Yalı Çapkınında başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i konuşuyordu. Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık 4 yıldır ilişki yaşayan Afra Saraçoğlu’nun ilişkilerinin bitmesinin nedeni olarak Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir ile samimiyeti gösterilmişti. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:49
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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?
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Yalı Çapkınıyla gündem düşmeyen Afra Saraçoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık kararı aldı. Ayrılığın nedeni Yalı Çapkınında rol arkadaşı Mert Ramazan Demir gösterilse de Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında başka iddialar ortaya atıldı. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu barıştı mı? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu neden gündem oldu?

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yaklaşık 4 yıldır aşk yaşıyorlardı. ‘Oyun’ filminin çekimlerinden sonra başlayan ikilinin aşkları örnek gösterilen bir ilişkiye dönüşmüştü.

Afra Saraçoğlu bir süredir Yalı Çapkınındaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile haklarında çıkan dedikoduların ardından sosyal medya hesabından aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun ayrılıklarına ilişkin iddialardan bir diğeri ise Mert Yazıcıoğlu’nun Darmaduman dizisinde rol arkadaşı Hafsa Sancaktutan ile aşk yaşaması.

Tüm bu iddiaları Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yalanlayarak sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama ile ayrıldıklarını duyurdular.

HAFSA SANCAKTUTAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT YAZICIOĞLU BARIŞTI MI?

Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, ayrılık açıklaması sonrası hâlâ aynı evde kalmaya devam etmeleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun barışma kararı almadıkları, sadece arkadaşlıklarının devam ettiği ortaya çıktı.

Başrolünde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisindeki set yoğunluğu nedeniyle vakit bulmakta güçlük çeken Afra Saraçoğlu, şu anda eski evinde kalmaya devam ettiği, eşyalarını yavaş yavaş yeni evine taşıdığı öğrenildi.

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