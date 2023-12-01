Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması. Hayranları çok üzülecek

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yaz aylarında dudak dudağa yakalanmıştı. Saraçoğlu yeni yaş kutlamasında partneriyle arasındaki son durumu açıkladı.

Züleyha Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması. Hayranları çok üzülecek

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, aşk yaşamaya başlamış ikili yaz tatillerinde dudak dudağa görüntülenmişlerdi.

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Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, dün akşam kendi doğum günü partisinde Demir ile iş arkadaşlığı dışında özel bir birlikteliğinin olmadığını söyledi.

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AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLAMADI

Dün akşam 25. yaşını kutlayan Afra Saraçoğlu, basın mensuplarıyla sohbet ederken özel hayatıyla ilgili de konuştu.

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Muhabir Online muhabiriyle konuşurken Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırdığını söyleyen güzel oyuncu, "Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" dedi.

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"Ayrılık sebebi ne?" sorusundan rahatsız olan Saraçoğlu, "Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere" karşılığını verdi.

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