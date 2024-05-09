Afra Saraçoğlu'nun ödül töreninde temastan rahatsız olduğu zor anlar

Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Afra Saraçoğlu, 8 Mayıs gecesi ödülünü aldı. Ancak, güzel oyuncunun ödül alırken temastan rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı. Saraçoğlu'nun bu zor anları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi izleyiciler, bu tepkinin normal olduğunu ve insanların kişisel alanlarına saygı duyulması gerektiğini belirtirken, diğerleri ise ödül töreninde gösterilen bu tepkinin uygun olmadığını düşündü. Saraçoğlu'nun bu ödül töreninde yaşadığı zor anlar, insanların farklı durumlara verdiği tepkilerin nasıl yorumlandığını göstermesi açısından dikkat çekici oldu.