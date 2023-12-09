Afrika ülkeleri Fransa’ya birer birer sırt dönüyor. Önce Mali şimdi de Burkina Faso

Fransa, Afrika kıtasında sömürdüğü ülkeler tarafından dışlanmaya devam ediyor. Mali'den sonra Burkina Faso'da Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkararak, çalışma dili statüsüne indirdi.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkaran ve çalışma dili statüsüne indiren anayasa değişikliğini onayladı.

Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile yerel diller resmi dil statüsü alırken, yapılan açıklamada, demokratik kültürün güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünün korunmasını amaçlayan siyasi, idari ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi için geçiş döneminde devam eden çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz temmuz ayında Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış ve çalışma dili statüsüne indirmişti. Yapılan anayasa değişikliği ile Mali'de konuşulan 13 yerel dile resmi dil statüsü verilmişti.