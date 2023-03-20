Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Ukrayna işgalinden bu yana ilişkileri iyi giden Rusya ve Çin arasında diplomatik krize neden olacak bir saldırı gerçekleşti.

İddiaya göre, silahlı kişiler Çin’in işlettiği bir altın madenine saldırdı. Saldırıda 9 Çinli hayatını kaybederken, arkasında Rusya destekli Wagner’in olduğu iddia ediliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yetkililer, geçtiğimiz gün ülkede Çin tarafından işletilen bir altın madeni tesisine silahlı kişilerin baskın düzenlendiğini, dokuz Çinli işçinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığını duyurdu.

SİLAHLI GRUP AÇIKLADI

Saldırının ardından hiçbir grup sorumluluk üstlenmezken, gözler bölgede aktif olan ve ülkenin silahlı kuvvetlerine sürekli saldırı düzenleyen Değişim için Vatanseverler Koalisyonu'na (CPC) çevrildi. Saldırının ardından ‘olağan şüpheli’ olarak gösterilen ülkenin isyancı koalisyonu, saldırının Rusya destekli paralı asker şirketi Wagner tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Wagner, güvenlik ve askeri eğitim sağlamak için Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı Faustin Archange Touadera tarafından tutulurken, BM gözlemcileri tarafından insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanıyordu.



5 GÜN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Pazar günü erken saatlerde meydana gelen saldırı, silahlı kişilerin ülkenin batısında Kamerun sınırına yakın bir yerde üç Çinliyi kaçırmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bambari’nin Belediye Başkanı Abel Matipata, Chimbolo altın madenine yapılan saldırının, silahlı kişilerin bölgenin muhafızlarını etkisiz hale getirip ateş açmasıyla sabah 5 civarında başladığını söyledi. Maden sahasının lansmanının sadece birkaç gün önce yapıldığını da ekledi. (Karar)