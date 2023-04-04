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Fransız şirket Afrika ülkesinde enerji santrali kuracak

Fransız enerji, şirketi Afrika'nın doğusundaki adalar ülkesi Seyşeller'de enerji yatırımını duyurdu. Şirket dünyanın en büyük tuzlu su yüzer güneş enerjisi santralini kuracağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:32
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Afrika'da güneş enerjisi yatırımı

Fransız şirket Afrika ülkesinde enerji santrali kuracak
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Afrika'nın doğusundaki adalar ülkesi Seyşeller'de, dünyanın en büyük tuzlu su yüzer güneş enerjisi santralini kurulacak.

Seyşeller Haber Ajansının (SNA) haberine göre, Fransız yenilebilir enerji şirketlerinden biri, ülkenin en büyük adası Mahe'nin doğu kıyısındaki Providence bölgesine yüzer enerji santrali kurmak için çalışmalara başladı.

5 megavatlık fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin kurulacağı projeyle Seyşeller, dünyanın en büyük tuzlu su güneş enerjisi santraline sahip olacak.

99 bin nüfuslu turizm ülkesi, projeyle sıfır emisyon hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Seyşeller hükümetinin destekleyeceği projenin 7 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Santralin su altı yaşamına ve çevreye olumsuz etkisinin olmayacağı bildiriliyor.

Ülke şu anda enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu fosil yakıttan sağlıyor.

 

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