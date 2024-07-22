Afrika'da yaşayan oklu kirpi Türkiye'de görüntülendi

Afrika’da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye’de de görülen oklu kirpi, Elazığ'da görüldü. Oklu kirpi, Hıdırbaba köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi.

Köy yolunda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kayboldu. O anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

OKLU KİRPİ

Hystricidae ve Erethizontidae familyalarını oluşturan kemiricilerin ortak adı olan oklu kirpi, yaklaşık 60–90 cm boyunda, 5–16 kg ağırlığındadır. Kuyrukları yaklaşık 20–25 cm'dir. Kahverengi, gri veya nadiren de beyaz renktedirler. Oklu kirpiler, isim benzerliğine rağmen kirpi değildirler.