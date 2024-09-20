Afşin Termik Santral'inde göçük

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Çelikler Holding Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında işçi kalmadığı öğrenildi.

Çelikler Holding bünyesinde bulunan Afşin Elbistan A ve kamunun işlettiği Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan Çelikler Holding Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçük altında herhangi bir işçinin kalmadığı öğrenildi. Göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi.

Göçüğe dün başlayan ve bugün de büyüyen çatlakların neden olduğu öne sürüldü.