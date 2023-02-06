﻿Yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için tır ve ağır tonajlı araçlara karşı önlem alındı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

HUSUSİ VE TİCARİ ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR

Yağışın ardından ulaşımda olumsuzluklar yaşanırken, yağışla birlikte Afyonkarahisar’ı, Antalya, Denizli ve Isparta’ya bağlayan kara yolunun Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkii tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece hususi araçlar ile ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Kara Yolları 31. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler kara yolunun açık kalması için yoğun bir şekilde küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik polisleri ise araç trafiğini düzenlemek için çaba sarf etti. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (İHA)