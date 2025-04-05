Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla helikopter destekli yangın havuzu kuruldu.

Bayat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçenin orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir rol üstlendiği ve ilçeye kurulan helikopter destekli yangın havuzu sayesinde, olası yangınlara hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, havuzların yanlış amaçlarla kullanılmaması konusunda vatandaşları uyarılarak, "Bu havuzlar yüzmek için değil, serinlemek için değil, eğlenmek için hiç değil. Özellikle yaz aylarında bu tür yapılar cazip görünebilse de, sadece yangınla mücadele için kullanılması gerektiği unutulmamalı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yangın havuzlarının helikopterlerin yangın alanına su taşıma süresini önemli ölçüde kısaltarak müdahale hızını arttırdığı belirtildi.