Afyonkarahisar'da kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Doğa koruma konuna aykırı hareket ederek kaçak avlanmış 6’sı vurulmuş 10 keklik ile 4 adet tabanca ele geçirildi. 3 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şuhut ilçesi Efe köyü yolunda gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ardından araçta bulunan E.U, M.G., E.U. ve F.U. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden jandarma ekipleri araçta aramam yaptı. Aramada 6'sı vurulmuş 10 keklik, 4 ruhsatsız av tüfeği, tuzak takımı ve 18 adet doluş kartuş ele geçirildi. Olayın ardından şahıslara ilgili kanun gereği 132 bin 220 TL para cezası kesilirken, canlı keklikler ise Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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