Afyonkarahisar’da kınalı kuzular gönüllerince eğlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kınalı kuzular gönüllerince eğlendi

Afyonkarahisar’da askere gidecek asker adaylarına anneleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2005/1 tertip olarak askere gidecek asker adayları için Mahmut Köyü Muhtarlığı öncülüğünde aile ve köy sakinlerinin de desteğiyle eğlence düzenlendi.

Mahmut Köy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, asker adaylarının aileleri, köy sakinleri ve çok sayıda asker adayı katıldı. Eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına anneleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken aileler ise duygulu anlar yaşadı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençler, vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu.

Afyonkarahisar’da kınalı kuzular gönüllerince eğlendi

Afyonkarahisar’da kınalı kuzular gönüllerince eğlendi

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