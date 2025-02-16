Afyonkarahisar'da minibüs şarampole devirdi: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da minibüs şarampole devirdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., yönetimindeki 03 ABD 906 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte E.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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