Afyonkarahisar’da otomobil cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da otomobil cayır cayır yandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Dumanların bir anda sardığı yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye haber verildi.

Olay, Şuhut ilçesi kapalı pazar yeri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen park halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Sokak köpeği Fındık okulun maskotu oldu: Derslere giriyor, müdür yardımcısının odasında istirahat ediyor
Fındık okulun maskotu oldu
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı