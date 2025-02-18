Afyonkarahisar'da pide fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son durum...

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da pide fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son durum...

Afyonkarahisar'da Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarına zam kararı alınmıştı. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları ile fiyat konusunu yeniden değerlendirildi. Fiyatta önceki dönemin fiyat tarifesiyle devam edileceği bildirildi.

Afyonkarahisar Kasaplar Sucukçular ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Bakkallar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının talebine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından pide ve pide çeşitlerine ilişkin fiyat tarifeleri onaylanarak yürürlüğe konulmak üzere Afyonkarahisar Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne tebliğ etti.

Tebliğin incelenmesinin ardından, Ramazan ayı öncesinden böyle bir fiyat tarifesi değişikliğinin ve fiyatların yükseltilmesinin vatandaşları mağdur edeceği düşüncesiyle, Vali Yiğitbaşı'nın talimatıyla söz konusu tarifelerin birliklerce yeniden değerlendirilerek sonucundan valiliğin bilgilendirilmesi istendi.

Yapılan ikili görüşmelerde, piyasa şartları, maliyet durumları ve enflasyonla mücadele programında belirtilen öncelikli konular birlikte değerlendirilerek kararın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile söz konusu fiyat tarifeleri iptal edilerek fiyatlar önceki dönemki fiyatına çekildiği açıklandı.

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