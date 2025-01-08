Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 120 lira ele geçirildi.

Olay sonrası D.S.A, H.Ö, K.B, H.B. ile A.A, gözaltına alındı. D.S.A. ile H.Ö'ye adli işlem uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.