Ağaç trene çarptı: İlginç kazada 1 ölü 16 yaralı

New Jersey River Line hattında 14 Ekim Pazartesi sabahı meydana gelen kazada, bir tren operatörü hayatını kaybetti ve en az 23 kişi yaralandı. New Jersey Transit’in yaptığı açıklamaya göre, tren Trenton, N.J.'den güney yönüne doğru ilerlerken, Roebling İstasyonu’nun kuzeyinde saat 06:04 civarında bir ağaca çarptı.

YARALILAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Trende bulunan 42 yolcudan 23’ü hafif yaralanırken, tren operatörünün hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaralanan yolcuların çoğu hafif yaralar alırken, geri kalan 19 yolcu otobüsle tahliye edildi. Yolculardan Norris Young, WJAR ile yaptığı röportajda, birçok kişinin ciddi yaralar aldığını belirtti. Young, “Bir adamın başında büyük bir yara vardı, kanıyordu. Bir başkasının ise tamamen açık bir yarası vardı,” diyerek ağacın “devasa” olduğunu ifade etti.

TANIKLIKLAR VE DUYGUSAL ANLAR

Operatörün kimliği henüz açıklanmazken, Young, operatörle küçük bir dostluk geliştirdiğini söyledi. “Sabahları ‘nasılsın?’ demek bile bir bağ oluşturuyor. Sabahları gülümseyen ve nazik bir şekilde selam veren birini görmek, sonra bir sonraki seferde onu kanlar içinde görmek çok zor,” dedi. Young, operatörün yerde yattığını ve kimsenin ona yardım edemediğini belirtti.

Bu trajik olay, New Jersey’de toplu taşıma güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.



