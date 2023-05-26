Ağaç yediuyuru Bolu’da görüntülendi! Nesli tehlike altında…

Bolu’da nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi.

Ağaç yediuyuru Bolu’da görüntülendi! Nesli tehlike altında…

Göynük ilçesine bağlı Çaylak köyünde oturan kişi, elektrik panosunu açtığında içinde bir hayvan olduğunu gördü. Bu kişi, cep telefonuyla hayvanı kayda alıp, ardından da Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı. Görüntüler üzerinden araştırma yapan vatandaş, hayvanın ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.

Kürkünün kıymetli olması nedeniyle sık avlandığı için nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurlarının 7 ay kış uykusunda kaldıkları için bu ismi aldığı biliniyor.

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(Kaynak: DHA)

(Kaynak: DHA)

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