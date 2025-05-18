Ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan’ın Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde gerçekleşti. Keşan Adalet Sarayı yönüne ilerleyen E.G. (61) idaresindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2.08 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan kontrollerde E.G.’nin 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.