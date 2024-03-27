Ağaçlar çiçek açtı köylünün yüzü güldü

Baharın gelişiyle Mersin’deki kayısı ağaçları çiçek açarak köylülerin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin önde gelen sofralık kayısı üreticisi Mersin, tomurcukların patlamasıyla birlikte göz alıcı bir manzaraya sahne oldu.

Mersin, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde de öncü konumda olup, 2 milyonu aşkın kayısı ağacıyla her yıl yaklaşık 170 bin ton ürün sağlıyor. Üretimin çoğunluğu Mut ilçesinde gerçekleşirken, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçeleri de kayda değer miktarda katkı sağlıyor.

Baharın müjdecisi olan tomurcuklar çiçeğe dönüşünce, bahçeler beyaz gelinliklerini giymiş gibi bir görünüme kavuştu. Yeşilin ve beyazın harmanlandığı bu doğal stüdyo, ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor.

"İYİ BİR HASAT OLACAK"

Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi’nde 50 dönümlük bir alanda hem limon hem de kayısı yetiştiren Ali Değirmenci, “Baharın gelmesiyle kayısı ağaçlarımız harika bir görünüm sundu. Doğal afetlerden kaçınırsak, bu yıl iyi bir hasat bekliyoruz,” diye konuştu.

Değirmenci, vatandaşların bu görsel ziyafeti sunan bahçelerde fotoğraf çektirdiklerini ve kendilerinin de gübreleme ve sulama gibi bahar bakım işlemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Ayrıca, çiçeklerin yaklaşık bir ay içinde meyveye dönüşeceğini ve haziran ayı itibarıyla kayısı hasadına başlayacaklarını ifade etti.