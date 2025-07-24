Ağaçları testereyle değil kepçeyle budadılar

Balıkesir'in Çay Deresi Bölgesi'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçların dalları testere yerine kepçe darbesiyle parçalanarak budanıyor. Oysa Eskişehir'de, Antalya'da, Muğla'da çıkan orman yangınlarında, ağaçları kurtarmak için hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hâlâ tazeyken; Balıkesir'de yaşanan bu durum doğa severleri isyan ettirdi.

6 aydan uzun süredir devam eden ve halkı isyan etme noktasına getiren Çay Deresi Islahı Projesi kapsamında yaşanan ağaç katliamı, tepkileri daha da büyüttü. Ancak şuana kadar ne yüklenici firmadan, ne DSİ yetkililerinden ne de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden bu katliamla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ağaçlara zarar veren çalışmanın hangi kuruma ait olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.