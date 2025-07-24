Ağaçları testereyle değil kepçeyle budadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir'de "çevre düzenlemesi" adı altında ağaçlara yapılan tahribat dikkat çekiyor. Ağaçların dalları testere yerine iş makinesinin kepçe darbesiyle budanıyor.

Balıkesir'in Çay Deresi Bölgesi'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçların dalları testere yerine kepçe darbesiyle parçalanarak budanıyor. Oysa Eskişehir'de, Antalya'da, Muğla'da çıkan orman yangınlarında, ağaçları kurtarmak için hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hâlâ tazeyken; Balıkesir'de yaşanan bu durum doğa severleri isyan ettirdi.

aw503614-01.jpg

6 aydan uzun süredir devam eden ve halkı isyan etme noktasına getiren Çay Deresi Islahı Projesi kapsamında yaşanan ağaç katliamı, tepkileri daha da büyüttü. Ancak şuana kadar ne yüklenici firmadan, ne DSİ yetkililerinden ne de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden bu katliamla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ağaçlara zarar veren çalışmanın hangi kuruma ait olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Son Haberler
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Alanyaspor savunma oyuncusuyla uzattı
Alanyaspor savunma oyuncusuyla uzattı
Özgür Özel'den ABD'li elçiye sert tepki: Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi
Özgür Özel'den ABD'li elçiye sert tepki: Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi