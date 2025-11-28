Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"nin yayımlandığını gece saatlerinde duyurmuştu. Bakan Tunç, kararnameler kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında HSK Birinci Dairesi'nin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Bu sene atamaların geçtiğimiz seneye göre iki katı olması ise dikkat çekti.

İMAMOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖREV YAPAN SAVCILAR ‘BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNE’

HSK atamalarında dikkat çeken isimler oldu. Bilindiği üzere 19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonları kapsamında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan ve kritik soruşturmaların başrolü olan Cumhuriyet savcılarına Çağlayan Adliyesi, Gaziosmanpaşa Adliyesi ve Anadolu Adliyesi’nde ‘Başsavcıvekili’ görevi verildi. 3 ismin ise Aziz İhsan Aktaş suç örgütü (Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi olarak bilinen) , Ekrem İmamoğlu diploma soruşturması, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması gibi kritik soruşturmaların sonunda hazırlanan iddianamelere imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Bekir Albora İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Cumhuriyet Savcısı Emre Kara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Cumhuriyet Savcısı Soner Şahin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Adaş Gaziosmanpaşa Başsavcı Vekilliğine atandı.

AĞAR İLE YEMEK YİYEN BAŞSAVCI DA ‘YARGITAY’A ATANDI

Bursa’da siyaset, yargı ve iş dünyasının değişik kesimleri bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve CHP’nin eski HSK Üyesi Ömür Topaç’ın da olduğu masa da yer alan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise Yargıtay’a atandı. Yerine Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi.

TENZİLİ RÜTBELER

Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Oktay Açar ise tenzili rütbeye uğradı. Açar, Gaziosmanpaşa Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi.

Sarallar suç örgütü ve Daltonlar gibi önemli davalara bakan İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Özberk’in ise görev yeri değişti. Özberk, Büyükçekmece Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’ne görevlendirildi.