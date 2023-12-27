Ağır çanta Donuk omuz sendromu yapıyor

Kaynak: DHA
Ağır çanta Donuk omuz sendromu yapıyor
Fizyoterapi Uzmanı Hüsniye Merve Yılmaz, Donuk omuz sendromu ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...

Uzun zaman bilgisayar ya da televizyon karşısında bulunmak, ağır çantaları tek omuzda taşımak ya da ani hareketler yapmak Donuk omuz sendromuna neden olanların başında geliyor ve omuzda şiddetli ağrılara neden oluyor...

Fizyoterapi Uzmanı Hüsniye Merve Yılmaz, “Donuk omuz sendromu genelde 40-65 yaş arasındaki kadınlarımızda olur. Hafif ağrıyla başlar sonralarında şiddeti artar.” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saç taramak bile güçleşebilir. İmza atmakta güçlük çekilir. Giyinirken zorlanılır. 10 haftaya varan ağrılara rastlanılır. Tedavisi için muhakkak bir doktora danışılması gerekir. Aksi takdirde onarılması güç travmalar yaratabilir. Bu travmalar diyabet, ACTH eksikliği, tiroid gibi hormonal hastalıkların tedavisini güçleştirir. Kalp hastalıkları, parkinson ya da inme gibi hastalıklarda da riski artırır.”

NASIL GEÇER?


Yılmaz donuk omuz hastalığının tedavisiyle de ilgili şunları aktardı:

“Hastaların bir bölümü tedaviyle tam düzelme gösterse de bazı hastalarda süreç biraz uzun sürüyor. Kişiye özgü planlı bir fizik tedavi gerekiyor. Mümkün olduğunca erken teşhis olduğunda hastanın tedavisi daha çabuk yanıt veriyor..”

DHA

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