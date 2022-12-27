Rus general askerlerini sopayla dövdü. Ağır kayıplar verince çıldırdı

Rusya'ya bağlı Ukrayna’dan ilhak edilen Luhansk Halk Cumhuriyeti ordusunda Rus general, ağır kayıtlar veren birliği sopayla dövdü.

Luhansk ordusunda Tümgeneral rütbesinde bulunan Rus komutan, askerleri önce sopayla dövdü, ardından yere yatanların başına da tekme attı.

Rus general, dayaktan önce korumasına “Hareket edeni anında vur” talimatı verdi.

Tümgeneral, birliğin bir mevziyi ele geçirdiğini ancak daha sonra 2 asker yaralanınca tamamının yaralıları tahliye etmek için geri döndüğünü söyledi.

Verilen kayıplara çok sinirlenen komutan, “Yaralıları 10 kişi mi taşımanız gerekiyordu? 2 ölü, 6 yaralı verdim sizin yüzünüzden” dedi, küfürler ederek askerleri dövdü.