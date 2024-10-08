Ağıralioğlu partisinin kuruluş tarihini açıkladı: Akşener'den çarpıcı hamle

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ağıralioğlu partisinin kuruluş tarihini açıkladı: Akşener'den çarpıcı hamle

İYİ Parti Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin kuracağı tarih belli oldu. Ağıralioğlu’nun parti kuruluşundaki Meral Akşener detayı ise dikkat çekti.

İYİ Parti ESKİ Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin hazırlıkları tamamlandı. 28 Ekim'de kuruluş dilekçesi verilecek olan partinin ismi henüz açıklanmazken, Parti logosunda parlament mavisi ve beyazı kullanılacağı öğrenildi.

Habertük'te yer alan habere göre, kuruluş çalışmalarını sürdüren Ağıralioğlu, siyasi atmosferi AKP'nin iktidara gelmeden önceki 2001 yılına benzetti.

AKŞENER AYRINTISI

Öte yandan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Ağıralioğlu’nun partisinin bazı kurucularıyla görüşüp "hayırlı olsun" dediği de öğrenildi.

Ayrıca, CHP, İYİ Parti ve bağımsızlar dahil bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı iddia edildi.

Son Haberler
ABD istihbaratından “dış güçler” uyarısı
ABD istihbaratından “dış güçler” uyarısı
Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası
Kuryelerin sopalı yumruklu kavgası
Meme kanserinde önemli detay ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Meme kanserinde önemli detay ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Eğlence mekanlarına rekor ceza
Eğlence mekanlarına rekor ceza
Bahçeli MHP Grup toplantısında konuşuyor
Bahçeli MHP Grup toplantısında konuşuyor