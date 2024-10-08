Ağıralioğlu partisinin kuruluş tarihini açıkladı: Akşener'den çarpıcı hamle

İYİ Parti ESKİ Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin hazırlıkları tamamlandı. 28 Ekim'de kuruluş dilekçesi verilecek olan partinin ismi henüz açıklanmazken, Parti logosunda parlament mavisi ve beyazı kullanılacağı öğrenildi.

Habertük'te yer alan habere göre, kuruluş çalışmalarını sürdüren Ağıralioğlu, siyasi atmosferi AKP'nin iktidara gelmeden önceki 2001 yılına benzetti.

AKŞENER AYRINTISI

Öte yandan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Ağıralioğlu’nun partisinin bazı kurucularıyla görüşüp "hayırlı olsun" dediği de öğrenildi.

Ayrıca, CHP, İYİ Parti ve bağımsızlar dahil bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı iddia edildi.