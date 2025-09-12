Ağıralioğlu'ndan ziyaret!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla çay içti.

Daha sonra öğretmenevindeki partililerle buluşan Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, tarihi önemine değindiği Muş'un Türk milletinin insanlık için anahtar olma iradesini 1000 yıl önce mühürlediği yer olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, kırmızı çizgisini haykırdı!

Ağıralioğlu, her zaman milletin yanında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketin kilitlenmiş sorunlarını çözmeye, anahtar olmaya yemin etmiş bir kadroyuz. Bugün de Muş buluşmasındayız. Buraya çok siyasetçi geldi. Bu sokaklarda çok siyasetçiler yürüdü. Muşlular birçok zaman siyasi partili dönemlerimizin siyasi kurmaylarını, siyasi parti liderlerini gördü. Bu meydanlar, sokaklar, esnaf ziyaretleri, STK buluşmaları, halk buluşmaları birçok siyasi portreye ev sahipliği yaptı. Oy hesaplarıyla, siyasi hesaplarla, vaatlerle, ümitlerle, idealizmlerle gelenler oldu. Ben milletimin evladıyım. 85 milyon için hayaller kuran bir kadroyla yollardayım. Yozgat'ta dediğimizi Trabzon'da, Trabzon'da dediğimizi Şırnak'ta, Şırnak'ta dediğimizi İzmir'de diyebildiğimiz için anahtar partiliyiz. Başkaları gibi değiliz."