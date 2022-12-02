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Bu besin tam bir mucize...

Kakulenin kan basıncını düşürdüğü, felç riskini azalttığı biliniyordu ancak yeni faydaları ortaya çıktı. Okuduğunuzda hemen aktara koşacaksınız…

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:35
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Ağız kokusunu önlüyor bronşite iyi gliyor...

Bu besin tam bir mucize...
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Tam bir vitamin ve antioksidan; potasyum, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor.

Kaküle iyi bir antioksidan olmanın yanı sıra astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum sorunlarını ortadan kaldırıyor.
Ciltteki lekeleri yok ediyor, gözenekleri açıyor sivilce ve akneleri yok ediyor.

İçeriğinde bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındıran kaküle kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol ediyor.

Kaküle bol miktarda A vitamini barındırdığından hafızayı güçlü tutuyor. İşte kakulenin diğer faydaları:

Ağızdaki bakterileri öldürüyor.
Diş çürümelerini önlüyor.
Diş eti kanamalarını önlüyor.
Kabızlığa iyi geliyor
Gaz çıkmasını sağlıyor
Mide bulantısını alıyor
Reflüyü önlüyor.
Kan pıhtılaşması ve felç riskini de en aza indiriyor.

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