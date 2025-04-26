Ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı! Sahibine 76 bin lira ceza

Kaynak: DHA
Ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı! Sahibine 76 bin lira ceza

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, meydanda başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi.

Köpek çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılırken, pitbullun sahibine 76 bin 149 lira para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

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Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, başka bir köpeğe saldırdı. Köpek çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

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Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle boğuştuğu belirlendi. Ağızlığı olmadığı ve saldırgan olduğu belirlenen köpeğin B.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürülen B.T.'ye '5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, 76 bin 149 lira para cezası uygulandı. Ayrıca B.T. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamında başlatılan adli

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