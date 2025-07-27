Ağlanacak halimize gülüyoruz! Alman turistler resmen Türkiye'den kaçtı

Alman seyahat analiz firması Travel Data + Analytics tarafından açıklanan verilere göre, bu yaz Almanya’dan Türkiye’nin güney kıyılarına yapılan rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 10 azaldı. Bu durum, özellikle Antalya, Muğla ve çevresindeki tatil bölgelerinde ciddi bir gerilemeye işaret ediyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu düşüşü destekliyor. Haziran 2025’te otel, restoran ve benzeri hizmetlerin fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 oranında artış gösterdi. Fiyatlardaki bu yükseliş, yalnızca sahil kentleriyle sınırlı kalmayıp, İstanbul gibi büyük şehirlerde de hissedildi.

TURİZM ZİNCİRİNDE ETKİLENMEYEN KALMADI

Turizmdeki daralma, ekonominin birçok ayağını doğrudan etkiliyor. Germany Trade & Invest (GTAI) kurumundan dış ticaret uzmanı Katrin Pasvantis, Türkiye ekonomisinde turizmin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Turizm yalnızca döviz girdisi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda yeme-içme, ulaşım ve perakende gibi sektörlere de canlılık verir” dedi.

ZAYIF LİRA ARTIK AVANTAJ DEĞİL

Son yıllarda Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesi, Türkiye’yi yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline getirmişti. Ancak bu avantaj da son dönemde ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikası, ülkede yüksek enflasyon ortamını tetikledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu durumu dengelemek amacıyla faiz artırımlarına yöneldi ve politika faizini yüzde 46 seviyesine kadar çıkardı.

Haziran ayında resmi enflasyon oranı yüzde 35 olarak açıklanırken, bağımsız enflasyon izleme grubu ENAG, bu oranın iki katı seviyesinde olduğunu öne sürdü. Bu nedenle birçok otel ve işletme fiyatlarını Euro bazında sabitlemeye başladı. Böylece, Türk Lirası'nın değer kaybı turistler için artık ucuzluk anlamına gelmiyor.

SİYASİ RİSKLER EKONOMİK GÜVENİ ZEDELİYOR

Ekonomik sorunlara ek olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gibi siyasi gelişmeler, piyasalarda yeni bir tedirginlik dalgası yarattı. Commerzbank döviz stratejisti Antje Praefcke, Merkez Bankası’nın Lira'yı korumak adına döviz rezervlerini kullandığını belirtirken, rezerv seviyelerinin yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu ifade etti.

YATIRIMCI DA BEKLEMEDE

Almanya’dan Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen şirketlerin de gelişmeleri temkinli izlediği belirtiliyor. GTAI uzmanı Pasvantis, “Şirketler öngörülebilirlik ister. Ancak mevcut belirsizlik ortamı, yatırım kararlarını zorlaştırıyor” değerlendirmesini yaptı. Uzun vadede Türkiye’nin yatırım potansiyeli güçlü olsa da, şu anda temkinli bir bekleyiş hâkim.

BÖLGESEL RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR

Ortadoğu’da süregelen jeopolitik risklerin de etkisiyle, bölgedeki ekonomik ve turistik faaliyetlerin baskı altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, hem Almanya’dan hem de diğer pazarlardan gelen turist sayılarında düşüşe yol açabilir.