Ağrı buz tuttu. Araçlar battaniyeye sarıldı

Kış mevsimi yurdun doğu tarafında etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun batı tarafı bahardan kalma günleri yaşarken doğu tarafında ise kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından kentte don etkili oldu. Birçok evin ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları kendini gösterirken kentin ortasından geçen Murat Nehri buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için muşamba ile sararken kentte bugün gün içinde havanın eksi 4, gece saatlerinde ise eksi 18 derecelere kadar ineceği belirtildi.

Ağrı’da önümüzdeki günlerde havanın eksilerde seyredeceği raporlara yansırken kentte Salı günü kar yağışı bekleniyor.