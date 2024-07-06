Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda yapılan zorlu atlayışla yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırıldı.

Ağrı Dağı'ndan atladılar

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atladılar, Avrupa rekoru kırdılar.

Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, 5 bin 137 metre yüksekliğinden değişken hava şartlarına rağmen yamaç paraşütüyle inmeyi başardılar.

Güvenlik güçlerinin mücadelesiyle terörden arındırılan Ağrı Dağı doğa sporları için cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Yüzlerce yerli ve yabancı dağcının zirve tırmanışı yaptığı Ağrı Dağı, bu defa yamaç paraşütü sporcusu Abdullah Yıldız ve ekibine ev sahipliği yaptı.

Abdullah Yıldız, Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırmak için önce Ağrı dağı zirvesine tırmanış yaptı. Karın kapladığı zirveden sise rağmen yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.

Abdullah Yıldız bu atlayışla Avrupa rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. Ağrı Valisi Mustafa Koç zorlu atlayışı yapan Abdullah Yıldız'ı kutladı.

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