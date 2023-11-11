Ağrı kesicileri sakın böyle kullanmayın. Mide ve bağırsakları delip geçiyor

Uzmanı, "Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler mide ve bağırsakta tahribata neden oluyor" diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: AA
Ağrı kesicileri sakın böyle kullanmayın. Mide ve bağırsakları delip geçiyor

Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, baş ağrısı, migren ve diş ağrısından kurtulmak için bilinçsizse ağrı kesici kullananları uyardı.

Prof. Dr. Vedat Göral, “(Ağrı kesici) Asla aç karnına almayın. Eş, dost, komşu tavsiyesi ile ağrı kesici kullanmayın, doktorunuzun önerdiği dozda kullanın” dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göral, toplumda çok sık ve yanlış kullanılan ağrı kesicilerin mide ve bağırsakta çok büyük tahribata neden olduğunu belirtti.

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Göral, midesi hassas olan kişilerde ağrı kesicilerin ülsere, gastrite ve mide kanamasına neden olabileceğini aktararak, “Midesinde reflü, ülser ve gastriti olanlar risk grubunda. Özellikle yaşlılar, eklem ve kas ağrısı, kemik erimesi olduğundan dolayı sık olarak vücut ağrıları için ağrı kesici kullanıyor ve en çok kanama olasılığı bu yaş grubunda. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar ve gizli karaciğer hastaları da bu ilaçları kullanırken dikkat etmeliler.” ifadelerini kullandı.

Hekime danışmadan ağrı kesici kullanılmaması gerektiğini kaydeden Göral, ağrı kesicinin tok karnına, bol suyla alınması gerektiğini vurguladı.

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Göral, şöyle devam etti:

“Asla aç karnına almayın. Eş, dost, komşu tavsiyesi ile ağrı kesici kullanmayın, doktorunuzun önerdiği dozda kullanın. Mide rahatsızlığı olan hastalar, ağrı kesici almak zorunda ise tok karnına ve beraberinde mide koruyucu hap veya şurup kullanmalı. Alkolle asla almayın. Hafif ağrılarda, en ağır ve en kuvvetli ağrı kesiciyi tercih etmeyin. Kronik romatizmal hastalıklar gibi durumlarda, uzun süreli ağrı kesici ilaç almak gerekiyorsa mutlaka endoskopi yapılarak, midede helikobakter pilori adı verilen bakteri araştırılmalıdır. Çünkü midede helikobakter pilori varsa, ağrı kesicilerin olumsuz etkileri daha fazla artar.”

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