Ağrı'da 12 seçmeni bulunan köy sandığa gitti

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan 12 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandığa gitti.

Ağrı'da 12 seçmeni bulunan köy sandığa gitti

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 50 nüfusa sahip 7 haneli köydeki okulda, 12 seçmenin oy kullanması için sandık kuruldu.

Okula yerleştirilen 1030 numaralı sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı.

Köy muhtarı Mehmet Atmaca, seçimlerin vatana ve millete "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Köyde 12 seçmenin bulunduğunu dile getiren Atmaca, "Sandıkta görevli arkadaşlarla beraber 17 kişi oy kullanıyor. Vatandaşlarımızın çoğu oylarını kullandı. Köyde seçim sakin geçiyor. Normalde seçmen sayımız daha fazlaydı, son yıllarda azaldı." diye konuştu.

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-1.jpg

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-2.jpg

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-3.jpg

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-5-001.jpg

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-6.jpg

agrida-12-secmeni-bulunan-koy-sandiga-gitti-yenicag-7-001.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar Spor
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı Siyaset
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı Magazin
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler Güncel
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler