5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi

Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılından bu yana ele geçirilen 2 ton 750 kilo uyuşturucu imha edildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 01:10
Takip Et

Ağrıda 2 ton 750 kilo uyuşturucu imha edildi

Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
+
Aa
-

İlçede 2020 yılından bu yana Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca müsaderesine karar verilen 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucunun imha edilmesi için çalışma yapıldı.

Valilik olurunun alınmasının ardından imha işleminin gerçekleştirilmesi için sağlık, jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden personeller ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personeli görevlendirildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde 2 ton 750 kilogram uyuşturucunun, yönetmeliğe uygun şekilde imhası gerçekleştirildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
1
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
3
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
5
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
7
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Ağrı'da 198 ayrı dosya kapsamındaki uyuşturucu imha edildi
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
﻿Polise yakalandı cinayetleri itiraf etti
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı
﻿Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı
﻿Panelvan ile otomobil çarpıştı
﻿Panelvan ile otomobil çarpıştı
﻿Panelvan ile otomobil çarpıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.