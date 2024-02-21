Ağrı'da çocukların poşetli kayak keyfi

Ağrı’da kar yağışının az ve gecikmeli olması, kayak merkezinin sezonu açıp kapatmasına neden oldu. Bu durum, kent merkezinde karla kaymak isteyen çocukları üzdü.

Ancak veliler, çocuklarını mutlu etmek için karın biriktiği yerlere poşetlerle gitti. Poşetlerle kayan çocuklar, karın tadını çıkardılar. Çocukların yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.

Poşetle kayanlardan Ahmet Altay, “Bu sene kar çok az yağdı, kayak merkezine gidemedik, orası da karlı değildi. Biz de çocuklarımızı kendi çabamızla karın olduğu yerlerde eğlendirmeye çalıştık. Geçen sene bu zamanlar hava eksi 35 dereceydi" dedi.

Altay "Bu sene ise yaz gibi, kar görmek zor. Eskiden karda yürümekte zorlanıyorduk. Şimdi ise mevsimler değişti, eski karlar yok. Kışın ortasında yaz havası var, bu karı nasıl gördüğümüze şaşırıyoruz. Kar kalmadı artık, biz de poşetlerimizi alıp çocuklarımızla karın olduğu yerlere gidiyoruz. Çünkü bu sene kar bulmak çok zor” dedi.