Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Tören, şehitler için saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, şehitler dualarla anılarak, fedakârlıkları ve görev bilinci vurgulandı. Yetkililer, şehitlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirterek, bu büyük fedakârlığın unutulmayacağını ifade etti. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki görevleri sırasında hayatını kaybeden personelin cesaretine ve sorumluluk duygusuna değinilirken, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajı verildi. Tören, şehitlerin isimlerinin okunması ve yapılan dualarla son buldu.