Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart 2020'de Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personeline yönelik terör saldırısında şehit olan üç görevli için anma töreni düzenlendi.

Tören, şehitler için saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, şehitler dualarla anılarak, fedakârlıkları ve görev bilinci vurgulandı. Yetkililer, şehitlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirterek, bu büyük fedakârlığın unutulmayacağını ifade etti. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki görevleri sırasında hayatını kaybeden personelin cesaretine ve sorumluluk duygusuna değinilirken, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajı verildi. Tören, şehitlerin isimlerinin okunması ve yapılan dualarla son buldu.

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü şehitleri için anma töreni

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