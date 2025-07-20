Ağrı’da husumetlisinin atını tabancayla vurdu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyünde bir şahıs, aralarında arazi anlaşamazlığı bulunan husumetlisinin atını tabancayla vurarak öldürdü.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, sahipsiz hayvanların öldürüldüğüne dair çıkan haberler üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle açıklama yapılması gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Yakacık Mezrası'nda ikamet eden R.E. ile M.A. isimli şahıslar arasında komşuluk ilişkileri ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu, bu husumet neticesinde M.A. isimli şahsın, 19 Temmuz 2025 günü saat 14.00 sıralarında R.E.'ye ait bir atı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü bilgisine ulaşılmıştır" denildi.

Olayın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca "Sahipli Hayvanı Öldürme, İşkence ve Kötü Muamele" suçlarından adli işlem başlatıldığı kaydedildi.