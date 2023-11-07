Ağrı’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu! 25 Afgan Göçmen Yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYNAK: AA
Ağrı’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu! 25 Afgan Göçmen Yakalandı

Operasyonda, Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelilerin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 22, Taşlıçay ilçesinde de bir araçta 3 düzensiz göçmen yakaladı.

Operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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